РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 10 дек. Управляющие компании городского округа Люберцы заключат договоры на пользование ливневой канализацией, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В понедельник Ружицкий провел совещание с управляющими организациями по вопросу содержания территории городского округа в чистоте и порядке.

«Каждая УК должна заключить договор на пользование ливневой канализацией, на прием сточных вод. Особенно это касается тех компаний, которые используют муниципальные тарифы, потому что в тарифе на это деньги заложены. Также в индивидуальном порядке, как вы заключали договоры с региональным оператором на вывоз мусора, также в индивидуальном порядке мы предоставим этот договор на заключение», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что многие организации уже этот договор заключили. Ружицкий отметил, что все УК должны заключить договоры в течение ближайшей недели.

«Сегодня мы вплотную занимаемся ливневой канализацией, что-то в городе есть, но оно пришло в негодность, где-то новую делаем. Скоро начнется реконструкция Октябрьского проспекта, там будет проложена ливневка. Она требует содержания и оплаты», – пояснил Ружицкий.