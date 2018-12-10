РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 дек. Управляющие компании городского округа Люберцы будут активно удалять несанкционированную рекламу с фасадов домов и заборов, также коммунальщики проследят за тем, чтобы подобная реклама не появлялась на детских площадках, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В понедельник в администрации глава провел совещание с управляющими организациями по вопросу содержания территории городского округа в чистоте и порядке.

«Проблема несанкционированной рекламы на фасадах домов не решена. Столбы чистит муниципалитет, они находятся на балансе города, а двери, заборы, деревья, детские площадки находятся в ведении УК. Нужно вылавливать тех, кто клеит эти объявления и убирать то, что уже наклеили», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что каждая управляющая компания будет отчитываться ежедневно о проделанной работе в этом направлении.

«Люберцы попали в антирейтинг по этому вопросу. Поэтому два раза в день каждая территория будет проверяться на предмет наличия незаконной рекламы», – добавил Ружицкий.