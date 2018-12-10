РИАМО – 10 дек. Банк «Возрождение» открыл кредитную линию Светлоярскому хлебозаводу на сумму 3 миллиона рублей, кредитная линия обеспечена поручительством корпорации малого и среднего предпринимательства по программе стимулирования кредитования субъектов МСП, говорится в сообщении пресс-службы банка.

«Средства направлены на ремонт и модернизацию производственного цеха. Финансовая поддержка позволит компании сократить издержки, расширить производственные мощности, увеличить объем выпуска продукции и повысить эффективность предприятия», — говорится в сообщении.

Светлоярский хлебозавод (ООО «Хлебный край», Светлый Яр, Волгоградская область) выпускает различные виды хлеба, батонов, багетов, пирогов, рожков и других видов выпечки. Завод реализует продукцию в магазинах и торговых точках на территории региона. Качество продукции предприятия было многократно отмечено дипломами конкурса «100 лучших товаров России» и выставки-ярмарки «Дары родного края».

По состоянию на 7 декабря 2018 года субъекты МСП Волгоградской области получили финансовую поддержку корпорации малого и среднего предпринимательства в объеме 2,3 миллиарда рублей, что позволило предпринимателям региона привлечь средства на сумму 2,5 миллиарда рублей.