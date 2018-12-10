РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 10 дек. Юные спортсмены из Люберец приняли участие в самых крупных в Европе всероссийских открытых детско-юношеских соревнованиях по тхэквондо (МФТ) «Московский вызов», они завоевали 66 медалей разного достоинства, сообщил «РИАМО в Люберцах» замдиректора спортивного клуба «Дан-Гун» Сергей Зубков.

Самые крупные в Европе детско-юношеские соревнования по Taekwon-Do (МФТ) «Московский вызов» прошли 9 декабря в легкоатлетическом футбольном комплексе «ЦСКА» в Москве. Организатором и инициатором мероприятия выступил президент Всероссийской Федерация тхэквондо, обладатель черного пояса VII дана Цилфидис Лазос.

«Эти всероссийские открытые соревнования уже 18-й год собирают лучших спортсменов нашей страны и мира, чтобы продемонстрировать свои умения и навыки. По результатам тяжелейших дисциплин «спаринг», «туль», «специальная техника» и «сила удара» 75 люберецких тхэквондистов клуба «Дан-Гун» пополнили нашу копилку 38 бронзовыми, 18 серебряными и 10 золотыми медалями», – сказал Зубков.

Он подчеркнул, что очень хороший уровень подготовки показали не только российские спортсмены, но и спортсмены из Абхазии, Азербайджана, Финляндии, Израиля и других стран участников. В мероприятии приняли участие 1 585 человек.

«Поздравляем всех победителей и призеров, а те, кто не смог проявить себя, не расстраивайтесь. Продолжайте работать над собой, показывайте хороший результат в будущем. Благодарим тренерский штаб спортивного клуба «Дан-Гун» за то, что городской округ Люберцы показывает себя с лучшей стороны на спортивной международной арене», – добавил Зубков.