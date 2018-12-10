РИАМО - 10 дек. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) проводит конкурс среди своих читателей в соцсетях, счастливчики получат пригласительные билеты на выставку-ярмарку «Ладья. Зимняя сказка».

Выставка пройдет с 19 по 23 декабря на двух уровнях павильона №2 выставочного комплекса «Экспоцентр» в Москве по адресу: Краснопресненская набережная, 14. На выставке-ярмарке можно не только увидеть многообразие народных промыслов, но и купить сувениры себе и близким.

Чтобы получить пару пригласительных на выставку, необходимо сделать репост конкурсной записи, размещенной на странице «РИАМО в Подмосковье» в соцсети «ВКонтакте», а также оставить под постом любой комментарий. Билеты получат самые быстрые читатели.

Организатором выставки-ярмарки «Ладья. Зимняя сказка» выступает Ассоциация «Народные художественные промыслы России».

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