РИАМО - 10 дек. Цены на аренду однокомнатных квартир на Новый год в Подмосковье и Москве начинаются от 1,5 тысяч рублей в сутки, средние двухкомнатные квартиры можно снять за 3345 рублей в сутки, сообщается на сайте «Мир квартир».

«Столица и в будни многолюдна, но в Новый год количество гостей вырастает на порядок. Вместе с туристами к праздникам увеличивается и количество предложений. На каникулы (впрочем, как и всегда) можно снять и многокомнатные апартаменты в самых престижных районах города, и неплохую квартиру среднего метража рядом с метро в районе ТТК, и скромную студию где-нибудь на окраине, а то и вовсе за МКАД», — говорится в сообщении.

Цены на однокомнатные квартиры начинаются приблизительно от 1,5 тысяч рублей в сутки и в среднем составляют 2932 рубля в сутки. Цена на средние двухкомнатные квартиры – 3345 рублей в сутки, на средние трехкомнатные – 6428 рублей в сутки. При этом снять двухкомнатную квартиру можно уже от 2,5 тысяч рублей в сутки, а трехкомнатную – от 4 тысяч рублей в сутки.

«С прошлого года подешевели только двухкомнатные квартиры (минус 5,4%), однокомнатные слегка выросли (плюс 4,5%), а трехкомнатные остались примерно в той же цене (плюс 0,9%)», — добавляется в сообщении.

Самыми популярными среди туристов подмосковными городами для путешествия на Новый год являются Сергиев Посад, где расположена Троице-Сергиева лавра; Звенигород с Успенским собором на Городке, Саввино-Сторожевским монастырем и другими историческими памятниками; Коломна, где сохранилась часть стен и башен древнего кремля. Однокомнатную квартиру в этих городах можно снять в среднем за 1,6 тысячи рублей в сутки, двухкомнатную – за 2–2,4 тысячи рублей в сутки, трехкомнатную – за 2,5–2,8 тысячи рублей в сутки.

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