РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 дек. Жители Подольска могут принять участие в акции «Стань Дедом Морозом» и передать подарки детям-сиротам до 30 декабря, сообщается в группе «Акция «Стань Дедом Морозом» | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Жители Подольска смогут сделать доброе дело и подарить детям немного чуда в рамках благотворительной акции «Стань Дедом Морозом». В ходе мероприятия все желающие могут передать денежные средства или подарки для детей, проживающих в детских домах и приютах Подольска, а также пациентам детского отделения Подольской городской клинической больницы, которым предстоит провести Новый год в стенах медучреждения», – говорится в сообщении.

Помимо этого, все желающие смогут поучаствовать в образовательных семинарах стоимостью 500 рублей. Собранные средства будут переданы на приобретение подарков для детей. Добровольцы также могут сами переодеться в Деда Мороза и Снегурочку и лично вручить подарки детям. Проходить акция будет до 30 декабря. Подробности можно узнать в официальной группе акции в соцсети «ВКонтакте».