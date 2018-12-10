РИАМО - 10 дек. С начала 2018 года в Московской области построили 220 километров газовых сетей, всего в 2018-м планируется ввести в эксплуатацию 50 новых объектов газификации, что позволит газифицировать дома 10 тысяч жителей региона, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Подмосковья Дмитрия Пестова.

«Всего в 2018 году в рамках реализации губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области» планируется ввести в эксплуатацию 50 новых объектов газификации. Благодаря этому более 10 тысяч жителей региона получат возможность газифицировать свои дома», – сказал Пестов.

С начала года на территории Подмосковья уже введены в эксплуатацию 33 новых газопровода общей протяженностью свыше 220 километров. Работы ведутся в соответствии с графиком. Оставшиеся объекты по программе 2018 года будут введены в эксплуатацию до конца декабря.

В частности, в начале декабря в рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области» сдали три новых газопровода. Их общая протяженность – около 24 километров. Ввод этих газопроводов создал условия для газификации почти 450 частных домовладений.

«Новые газопроводы построены в поселке Зеленоградский Пушкинского района, в селе Петровское Воскресенского района, в селе Озерецкое Сергиево-Посадского района», – добавляется в сообщении.

Губернаторская программа «Развитие газификации в Московской области до 2025 года», – самая масштабная из принятых в регионе за последние десятилетия. Всего с 2013 года в рамках программы построено свыше 1,8 тысячи километров газопроводов, газифицировано более 350 населенных пунктов, порядка 153 тысяч жителей региона получили возможность подключить к газу свои дома.