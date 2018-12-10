РИАМО - 10 дек. В Москве прокуратура проверит информацию о попытке жильцов одного из домов столицы выселить больных раком детей, в частности, сбор подписей за это организовала одна из жительниц, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

«В связи с сообщениями ряда СМИ о попытке жильцов одного из многоквартирных домов в столице ограничить проживание в их доме несовершеннолетних, страдающих онкологическими заболеваниями, Черемушкинской межрайонной прокуратурой города Москвы организована проверка исполнения федерального законодательства», – говорится в сообщении.

Эксперты выяснят, имело ли место возможное нарушение прав несовершеннолетних. При наличии оснований будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее в Москве местная жительница предложила запретить сдавать квартиру в жилом доме семьям с детьми, болеющим раком. Жительница начала сбор подписей с этой целью и назвала рак «заразным инфекционным заболеванием».

Это вызвало широкий общественный резонанс. В частности, депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова посчитала причиной таких действий недостаточную осведомленность женщины. Категорично высказался и уполномоченный по правам ребенка в столице Евгений Бунимович. Кроме того, пользователи в соцсетях активно обсуждали эту тему.