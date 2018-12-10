РИАМО – 10 дек. В Рузском городском округе готовят земельный участок к строительству новой школы, подрядчик начнет работы в первом квартале 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы администрации Рузского городского округа.

«Ведется подготовка земельного участка. Сейчас объявлен аукцион по выбору подрядной организации, которая будет возводить объект, идет прием заявок. Планируем, что в первом квартале 2019 года подрядчик выйдет на стройплощадку и начнется активная стадия строительства», – сказал заместитель начальника управления капитального ремонта, строительства и дорожной деятельности администрации Рузского горокруга Денис Потылицын.

Ранее губернатор Андрей Воробьев принял решение о строительстве в поселке Тучково двух школ – на улице Лебеденко (550 мест) и на улице Новая (400 мест).