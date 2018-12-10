РИАМО - 10 дек. Личный прием военнослужащих пройдет 12 декабря в Московской городской военной прокуратуре, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

12 декабря по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина состоится ежегодный общероссийский день приема граждан.

«В рамках этого мероприятия руководство Московской городской военной прокуратуры с 12 до 20 часов будет принимать обращения военнослужащих, военных пенсионеров, членов их семей, в том числе поступившие через приемные президента Российской Федерации в Москве, терминалы электронной приемной президента Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Для личного приема граждан в Московской городской военной прокуратуре (Москва, Хорошевское шоссе, дом 38Д, строение 2) выделено помещение с автоматизированным рабочим местом, аудио- и видеосвязью, доступом в интернет.

Ответы на интересующие вопросы заявители смогут получить и в военных прокуратурах гарнизонов Московского региона: 231-я военная прокуратура гарнизона (Москва, Хорошевское шоссе, дом 38, телефон 8 (495) 693-58-98); 317-я военная прокуратура гарнизона (Москва, улица Гостиничная, дом 5, корпус 13, телефон 8 (495) 482-01-42); военная прокуратура Балашихинского гарнизона (Московская область, Балашиха, микрорайон Гагарина, дом 20, телефон 8 (495) 523-60-47).

Кроме того, прием пройдет в 72-й военной прокуратуре гарнизона (Московская область, Наро-Фоминский городской округ, поселок Калининец, дом 424, телефон 8 (4963) 46-00-50); 51-й военной прокуратуре гарнизона (Московская область, Балашиха-15, телефон 8 (495) 521-31-60); военной прокуратуре Наро-Фоминского гарнизона (Московская область, Наро-Фоминск, улица Шибанкова, телефон 8-925-524-13-88).

Также прием проведут военная прокуратура Красногорского гарнизона (Московская область, Одинцово, улица Вокзальная, дом 51, телефон 8 (495) 599-33-85); военная прокуратура Подольского гарнизона (Москва, поселение Рязановское Новомосковского округа, поселок Ерино, военный городок №16, строение 7, телефон 8 (495) 867-59-57); военная прокуратура Солнечногорского гарнизона (Московская область, Химки, улица Чапаева, телефон 8 (495) 572-05-54).

Необходимую информацию по вопросам проведения дня приема можно получить в Московской городской военной прокуратуре по телефонам: 8 (495) 693-59-49, 8 (499) 195-05-10.