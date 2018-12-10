РИАМО – 10 дек. Московский аэропорт «Домодедово» приобрел у корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ является частью Ростеха) так называемую бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ), которая будет использоваться для перемещения самолетов в непредвиденных ситуациях, сообщает в понедельник ТАСС.

«Домодедово» первым из российских аэропортов приобрел БРЭМ», - сказал сотрудник корпорации.

Он также добавил, что машина демилитаризована - с нее демонтировали пулемет и прочую военную технику.

По информации УВЗ, согласно решению Минтранса предполагается, что данными машинами обеспечат все аэропорты страны.

«Сотрудничество с аэропортом «Домодедово» демонстрирует, что у военных разработок есть большой потенциал гражданского применения. БРЭМ-1 обладает всеми необходимыми техническими характеристиками для эвакуации и буксировки самолетов любого типа. Уверен, что она скоро появится в других аэропортах России», - сказал индустриальный директор Ростеха Сергей Абрамов.

Как сообщается в материале, бронированная ремонтно-эвакуационная машина создана на шасси танка Т-72, ее приняли на вооружение в 1975 году. Она призвана эвакуировать застрявшую и подбитую бронетехнику.

БРЭМ располагает полноповоротным стреловым краном с грузоподъемностью до 12 тонн и грузовой платформой для установки контейнеров с инструментами и запчастями. Помимо этого, на машине установлена электросварочная аппаратура, чтобы можно было резать и варить сталь. В составе экипажа танкового тягача будут двое специалистов аэродромной службы аэропорта, они уже прошли соответствующие обучение.

По данным Ростеха, приобретение БРЭМ-1 является частью проекта по технологическому переоснащению службы аэродрома. Это позволит увеличить скорость и результативность эвакуации при выкатке самолетов за пределы взлетно-посадочной полосы.

«Новая спецтехника может проводить эвакуационные работы, которые требуют усилия вытягивания более 125 тонн, и способна отбуксировать широкофюзеляжный двухпалубный самолет. Тягач прокладывает эвакуационные пути на любой поверхности, в том числе через лесной массив», - сказал директор аэропорта «Домодедово» Игорь Борисов.