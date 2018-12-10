РИАМО - 10 дек. В жилом доме в центре столицы в одном подъездных электрощитков произошло короткое замыкание, на время работ спасателям пришлось эвакуировать жильцов, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

«На 1-й Дубровской улице, дом №5, была заявка. Туда выезжали наши сотрудники. Случилось короткое замыкание в электрощитке, из-за чего возникло возгорание площадью менее одного квадратного метра. Быстро ликвидировали, никто не пострадал», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на время работ все жильцы были эвакуированы из дома.

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