РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 дек. В семи многоквартирных домах микрорайона Климовск Подольска 12 декабря временно отключат воду, ее не будет с 9:00 до 11:00 из-за ремонтных работ, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В среду, 12 декабря, МУП «Водоканал» с 9:00 до 11:00 будет выполнять ремонтные работы на узле учета в микрорайоне Климовск. На время проведения работ в многоквартирных домах по адресам: улица Рожкова, дома №№1, 3, 4, 5, 5А; Октябрьский переулок, дома №№8, 10 вода подаваться не будет», – говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «СЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.