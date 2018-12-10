РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 дек. Дворовые территории в городском округе Люберцы необходимо периодически очищать от снега, уборка дворов находится на особом контроле администрации, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В понедельник Ружицкий провел совещание с управляющими организациями по вопросу уборки территорий от снега. На совещании присутствовали представители 36 управляющих организаций.

«Уборка снега – это плановая работа. Я не ставлю задачу, чтобы мы вывезли весь снег из Люберец, нам не хватит на это денег. С основных мест ее надо вывезить, дворовые территории и проезды должны быть чистыми. К этой работе все относятся по-разному», – сказал Ружицкий.

По словам заместителя главы Артема Коханого, с 5 по 10 декабря сотрудники управления благоустройства администрации проводили проверку качества выполнения управляющими организациями своих обязанностей по зимнему содержанию. Замечания, которые выявлены на придомовых территориях за указанный период, устранены. Всего в городском округе 36 управляющих компаний, 20 ТСЖ и 18 ЖСК, они обслуживают 2 082 дома. Площадь уборки составляет более 9,5 миллиона квадратных метров.

«По правилам содержания территорий в зимний период, начало работ по очистке дворовых территорий начинается после выпадения снега до 2 сантиметров, окончание чистки – за 4-5 часов после окончания снегопада, складирование снега разрешено на свободных территориях, но при условии, если оно будет на газонах, оно разрешено только при отсутствии реагентов. Вывоз снега с дворовых территорий должен осуществляться в течение 7-9 суток», – пояснил Коханый.

Он подчеркнул, что хорошо справились с уборкой территорий управляющие компании «ЛГЖТ», «ЛУК», «Уют», ЖСК «МАРС», «Содействие», «Авангард».

«Не все УК ответственно подходят к вопросам уборки и содержании территорий. Например, УК «Самолет-Сервис» не расчищает тротуары. К нам поступают жалобы от жителей на избыточное использование реагентов. Реагент необходимо использовать по нормативам. Кроме того, отстающими считаются «Жилтехносервис», ТСЖ «Красная горка», ТСЖ «Льва Толстого», «Техстрой», «Тэн 21 век», «ПИК-Комфорт», – отметил Коханый.

Он добавил, что в поселке Малаховка есть управляющие компании, плохо справляющиеся со своими обязанностями. Например, компании «СКУ», «Теплолюб» и «Потенциал». В других поселках с работой не справляются «Областная управляющая компания» и «Капитал-Инвест».