РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 дек. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска на улице Революции приступили к возведению третьего этажа будущей школы, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Строительство новой школы в микрорайоне Климовск. По состоянию на 10 декабря 2018 года застройщиком проводятся работы по возведению третьего этажа будущей школы. Напомним, что школа на улице Революции, дом №2 возводится в рамках программы «Образование Подмосковья» на 2017 – 2025 годы», – говорится в сообщении.

Проект общеобразовательной школы был разработан ГУП МО «НИиПИ градостроительства». Новая школа рассчитана на 825 мест. В ней будут находиться 33 учебных класса, лаборатории и мастерские, столовая, спортивные залы, библиотека и прочие помещения. На территории построят также площадки для отдыха, занятий спортом и собственную котельную. Открытие школы запланировано на IV квартал 2019 года.