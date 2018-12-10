РИАМО - 10 дек. Президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии открытия памятника русскому писателю Александру Солженицыну в Москве, сообщает в понедельник Федеральное агентство новостей.

«Торжественная церемония пройдет в Москве на улице Солженицына. Отмечается, что памятник создан скульптором и народным художником России Андреем Ковальчуком», – говорится в сообщении.

Мероприятие приурочено к празднованию 100-летия со дня рождения писателя.

Кроме того, в честь 100-летия писателя и драматурга кино- и театральные звезды зачитают отрывки из произведений Солженицына. Инициатор онлайн-проекта «#Солженицыну100» – Дом русского зарубежья, радио «Культура» и социальная сеть «Одноклассники».