РИАМО - 10 дек. За неуплату административного штрафа в установленный срок собственнику земельного участка сельскохозяйственного назначения в Московской области суд назначил крупный штраф, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

В сентябре 2017 года по результатам представленных администрацией городского округа Кашира материалов специалисты выявили нарушение земельного законодательства на земельном участке сельхозназначения площадью 7,6 гектара, принадлежащем ООО «Роса».

«В результате проверки материалов управлением Россельхознадзора установлен факт зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью. Высота деревьев достигает 3 метров. Сельскохозяйственные культуры не возделываются. Следы обработки почвы, сенокошения, выпаса скота – отсутствуют», - говорится в сообщении.

В мае 2018 года собственник земельного участка был привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ (невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв) в виде наложения административного штрафа в размере 400 тысяч рублей. Но в установленный срок штраф не оплатил.

В связи с этим управлением в отношении ООО «Роса» составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ и материалы дела были направлены в судебный участок №281 района Вешняки города Москвы.

Согласно решению мирового суда, ООО «Роса» привлечено к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в двукратном размере ранее не уплаченной суммы – 800 тысяч рублей.