РИАМО - 10 дек. В уборке дворов и общественных пространств на территории Подмосковья задействовано свыше 4 тысяч сотрудников коммунальных служб и около 1 тысячи единиц спецтехники, в случае ухудшения погодных условий будут привлечены дополнительные силы и средства, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

«В приоритетном порядке осуществляется расчистка подходов к остановкам общественного транспорта, социально-значимым объектам, уборка от снега дворовых территорий, тротуаров. Пешеходные дорожки обрабатываются противогололедными средствами с целью снижения рисков травматизма жителей», - говорится в сообщении.

Снег вывозят в специально определенные для этого места. Для складирования снега на территории Подмосковья подготовлено 287 мест.

Согласно нормам областного закона «О благоустройстве», сразу по окончании снегопада снегоуборочные работы должны производиться на пешеходных дорожках, тротуарах и на остановках общественного транспорта. В течение 12 часов после выпадения снега должны быть очищены внутридворовые проезды, тротуары, контейнерные площадки, пешеходные зоны и подъезды к контейнерным площадкам.

«Контроль за соблюдением сроков и качеством зимней уборки в Подмосковье осуществляет Госадмтехнадзор. В настоящее время на территории региона проходит операция «Комфортная зима», в рамках которой инспекторы ГАТН проводят рейды по проверке соблюдения норм и правил уборки территорий от снега и наледи», - заключается в материале.