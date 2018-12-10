РИАМО - 10 дек. Двенадцать объектов здравоохранения введут в Троицком и Новомосковском округах столицы в 2019-2021 годах, один из крупнейших проектов в области медицины и здоровья – строительство больницы на территории административно-делового центра в поселке Коммунарка, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий Москвы.

«Семь из них возведут за счет бюджета города и пять – на средства инвесторов. К 2035 году количество новых объектов здравоохранения увеличится до 125», – сказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Он отметил, что также планируется строительство поликлиник и подстанций скорой помощи.

В поликлиниках будут работать специалисты по всем основным медицинским специальностям для детей и взрослых. Будет закуплено современное оборудование и мебель. Появятся лаборатории, кабинеты восстановительных и лечебных процедур, функциональной диагностики, лечебно-профилактические подразделения.

В медучреждениях организуют посты охраны, установят современные системы видеонаблюдения, а прилегающие территории благоустроят и озеленят. Для маломобильных граждан появятся комфортные условия пребывания.

«Сейчас проекты приводятся в соответствие с новыми федеральными требованиями», – уточнил Жидкин.

Он также напомнил, что один из крупнейших проектов в области медицины и здоровья – строительство больницы на территории административно-делового центра в поселке Коммунарка.

«С момента присоединения к Москве новых территорий построено 11 объектов здравоохранения, 13 школ, 36 детских садов и три пожарных депо», – заключил Жидкин.