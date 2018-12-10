РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 дек. Минэкологии потребовало от застройщика ООО «Саб-Урбан» возместить ущерб от загрязнения реки в подмосковном Красногорске в размере 7 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства.

В ходе административного расследования инспекторы эконадзора установили, что с очистных сооружений, принадлежащих строительной компании ООО «Саб-Урбан», в реку Баньку вблизи деревни Сабурово сбрасывались недостаточно очищенные сточные воды. Сооружения расположены в непосредственной близости от жилого комплекса «Митино 02».

«Лабораторные исследования проб речной воды показали, что в Баньку поступали стоки с превышением предельно допустимой концентрации нефтепродуктов, соединений азота, марганца, меди, цинка и других веществ. Ущерб, нанесенный водному объекту, составил 7,3 миллиона рублей», – говорится в сообщении.

Минэкологии направило в адрес ООО «Саб-Урбан» требование о добровольном возмещении ущерба, нанесенного окружающей среде. Если это не будет сделано в 30-дневный срок, сумму взыщут в судебном порядке.