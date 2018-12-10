РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 дек. Прокуратура подмосковного Подольска выявила более 120 нарушений антикоррупционного законодательства в 2018 году и внесла 60 представлений, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В 2018 году подольской прокуратурой было выявлено более 125 нарушений антикоррупционного законодательства. За аналогичный период прошлого года – 112. С целью устранения нарушений прокуратурой было внесено 60 представлений, по результатам рассмотрения которых 47 лиц привлекли к дисциплинарной ответственности», – говорится в сообщении.

Также было внесено 23 протеста на незаконные правовые акты, которые рассмотрены и удовлетворены. К административной ответственности привлекли пять лиц и возбудили три уголовных дела.

Основными объектами прокурорских проверок являются территориальные органы государственной власти и органы местного самоуправления. В числе приоритетных направлений надзора остается защита прав и законных интересов субъектов малого и среднего предпринимательства.

Прокуратура наладила активное взаимодействие с предпринимателями города. Наиболее острые вопросы обсуждаются на межведомственных совещаниях, в рабочих группах. На протяжении длительного времени действует телефон горячей линии: 8(496)769-07-42.