РИАМО - 10 дек. На западе столицы безработный мужчина в ходе конфликта задушил своего знакомого шнурками, после чего обратился в полицию, сообщил РИАМО в понедельник источник в правоохранительных органах.

Преступление произошло по адресу: Москва, улица Озерная, дом 9, корпус 3.

«По указанному адресу обнаружен труп гражданина 1967 года рождения», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что подозреваемый в преступлении – безработный мужчина 1976 года рождения. По его словам, во время конфликта он задушил своего знакомого шнурками.

В настоящий момент подозреваемый задержан. Проводится проверка.

Задержан подозреваемый в убийстве девушки на востоке Москвы>>