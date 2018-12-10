РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 дек. В подмосковных Люберцах 11 декабря замминистра здравоохранения Московской области Ирина Солдатова и члены общественной палаты Подмосковья проведут оценку качества работы Центра охраны материнства и детства в рамках проекта «Марафон по роддомам», говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Одиннадцатого декабря в 10:00 в Московском областном центре охраны материнства и детства города Люберцы состоится встреча в рамках проекта «Марафон по роддомам». В ходе встречи роддом оценивают врачи, пациенты и общественные организации», - говорится в сообщении.

Почетными гостями Центра станут заместитель министра здравоохранения Ирина Солдатова и основатель марафона, врач-педиатр, блогер Татьяна Буцкая, а также члены Общественной палаты Московской области Евгений Мартынов и Гузель Камаева.

«Они подробно расскажут, как проводится трехуровневая оценка роддомов Подмосковья, в частности, выбор родителей, экспертная оценка медицинских показателей врачами, независимая оценка качества оказания медпомощи», - отмечается в материале.

После официальной части врачи роддома ответят на вопросы собравшихся, а главный врач Центра охраны материнства и детства Татьяна Мельник проведет экскурсию по учреждению.

Московский областной центр охраны материнства и детства в Люберцах находится по адресу: улица Мира, дом 6.