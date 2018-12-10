РИАМО - 10 дек. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов оказался в числе пятерки лидеров в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов Российской Федерации за ноябрь 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы компании «Медиалогия».

При составлении рейтинга проводился анализ упоминаемости политиков в СМИ и составлялся медиаиндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны.

«Система оценивает общий уровень благоприятствования информационной среды за определенный период времени, суммируя единичные индексы всех сообщений с упоминанием объекта. Значение единичного индекса может колебаться от минус 1 тысячи до плюс 1 тысячи, в зависимости от того, насколько позитивно и выгодно представлен объект в информационном сообщении», – говорится в материале.

Так, глава Мособлдумы занял в рейтинге четвертое место.

«Лидеры медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ в ноябре – Владимир Константинов (Республика Крым), Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург) и Юрий Бурлачко (Краснодарский край)», – уточняется в сообщении.

В первую десятку рейтинга также вошли Сергей Сокол (Иркутская область), Фарид Мухаметшин (Татарстан), Владимир Нетесов (Воронежская область), Константин Толкачев (Башкортостан), Владимир Мякуш (Челябинская область) и Алексей Шапошников (Москва).

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 47,7 тысячи источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.