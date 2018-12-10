РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 дек. В подмосковном Красногорске в 2019 году отремонтируют свыше 60 участков автодорог протяженностью более 38 километров, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«В будущем году (2019 году - ред.) на территории горокруга Красногорск планируется отремонтировать более 60 участков автодорог. Общая протяженность дорог составит более 38 километров, а площадь отремонтированного полотна – около 187 тысяч квадратных метров», – говорится в сообщении.

Из них 21 участок был определен на основании итогов голосования на портале «Добродел». Объем ремонта дорог, выбранных жителями, увеличен до 30 % по сравнению с 2018 годом. Дороги, не вошедшие в план, включат в лист ожидания.

«В горокруге Красногорск в будущем году (2019 году – ред.) планируется отремонтировать 64 муниципальные дороги общего пользования. На эти цели из регионального бюджета в 2019 году планируется направить более 145 миллионов рублей, доля местного бюджета составит около 8 миллионов рублей», – сказал заместитель главы администрации округа по транспорту, связи и дорожной деятельности Всеволод Волосевич.

В плане реконструкции автодорог – несколько улиц в микрорайонах Опалиха, Чернево-1 и Чернево-2, деревне Гольево, около станции «Павшино».

«Отремонтируют проезд между улицами Ленина и Карбышева в микрорайоне Чернево-1. Приведут в порядок асфальтовое покрытие на площади разворотного круга возле железнодорожной станции «Павшино». Ремонтные работы также проведут на отрезке дороги, ведущей от делового центра «Успенский» к СНТ «Вахтанговец», – уточняется в сообщении.

Также плановое благоустройство пройдет на улице Вокзальной и территории военного городка «Павшино». Отремонтируют и другие автодорожные участки на территории округа.

По словам Волосевича, работы начнутся с мая 2019 года. Подрядные организации, которые будут выполнять ремонт, определятся путем проведения торгов в соответствии с действующим законодательством до конца марта 2019 года.

Кроме того, в муниципальном бюджете 2019 года также выделены средства на ремонт и благоустройство тротуаров. Их адресный перечень сейчас формируется с учетом пожеланий жителей округа и местных парламентариев.

С перечнем участков ремонта автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в городском округе Красногорск на 2019 год можно ознакомиться на официальном сайте администрации.