РИАМО - 10 дек. В Подмосковье определили, какие имена новорожденных в 2018 году стали самыми распространенными, популярными остались имена София и Артем, также распространены Александр, Максим, Мария, Анастасия, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«По итогам одиннадцати месяцев 2018 года самыми популярными именами для новорожденных детей в Московской области остаются София и Артем», - сказала Забралова.

Она отметила, что среди мужских имен также распространены: Александр, Максим, Михаил и Дмитрий, а среди девочек популярны: Мария, Анастасия, Виктория и Анна.

«Родители также выбирали и редкие имена для новорожденных. Так, в этом году в Подмосковье девочек называли Авдотья, Николь, Клавдия, Февронья и Луна. А ребят - Лаврентий, Марсель, Лео, Тарас и Добромир», - добавила Забралова.