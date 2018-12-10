РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 дек. В микрорайоне Кузнечики Подольска 23 декабря проведут новогоднюю елку для жителей округа, сообщается на странице управляющей компании «УК Спецкоммунпроект» в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем взрослых и детей на праздничную елку в микрорайоне Кузнечики 23 декабря. Проходить мероприятие будет на улице Академика Доллежаля у домов №№6, 8 и 10. Начнется торжество в 12:00. Рекомендуется при себе иметь хорошее настроение, а также карнавальные маски и костюмы», – говорится в сообщении.

Участников праздничной программы будет ожидать сюрприз, который можно будет угостить морковкой и яблоками.