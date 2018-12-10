РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 дек. Местное отделение Союза женщин Подмосковья в Люберцах начнет активнее привлекать волонтеров для участия в социальных проектах, сообщила председатель отделения Анна Зайцева.

В понедельник в здании администрации Люберец прошел региональный съезд председателей местных отделений Союза женщин Подмосковья. На нем присутствовали председатели отделений из Дзержинского, Реутова, Балашихи, Лобни, Волоколамска и других городов Московской области.

«Мы поздравляем инвалидов и ветеранов с различными праздниками, дарим подарки. Также у нас есть проект, в ходе которого мы помогаем трудоустраивать подростков. Часто проходят социальные акции, например, по передаче книг в детскую больницу. Привлекаем волонтеров, но пока молодежь идет не очень активно. Будем с волонтерами работать, привлекать как можно больше», – сказала Зайцева.

Она также рассказала об итогах работы с момента, как возглавила отделение. Зайцева добавила, что у Люберецкого отделения минимальное количество мероприятий в год – 12, максимальное – 36.

«За год моей работы, считаю, что выполнила ее на 101%. Я часто получаю СМС от детей, инвалидов, они благодарят нас. Мы можем сделать наш Союз женщин Подмосковья еще крепче. Давайте созваниваться, встречаться, устраивать совместные проекты», – заключила Зайцева.