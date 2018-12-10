РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 дек. Люберецкое отделение Союза женщин Подмосковья может стать центральным, сообщила председатель союза Анна Зайцева.

В понедельник в здании администрации Люберец прошел региональный съезд председателей местных отделений Союза женщин Подмосковья. На нем присутствовали председатели отделений из Дзержинского, Реутова, Балашихи, Лобни, Волоколамска и других городов Московской области.

«Уважаемые женщины, давайте объединяться. Нам надо чаще общаться, реализовывать проекты. Люберецкое отделение поможет со всем этим, будем неким центром, если вы не против», – сказала Зайцева.

Она отметила, что нужно тщательнее работать на благо родных городов.