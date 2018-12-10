РИАМО - 10 дек. Уполномоченный по правам ребенка в столице Евгений Бунимович раскритиковал позицию москвички, которая хочет запретить больным онкологией детям жить в ее доме, передает ТАСС.

Ранее жительница Москвы выступила против того, чтобы в ее доме сдавали квартиру семьям с онкобольными детьми. По словам москвички, в ее подъезде не должно быть «онкодиспансера». Женщина, назвавшая рак заразным инфекционным заболеванием, начала сбор подписей среди жильцов дома. Больные дети проходили лечение в центре имени Рогачева и снимали квартиру поблизости.

«Эта пещерная, людоедская позиция для людей XXI века, да еще живущих в большом европейском мегаполисе, вызывает у меня брезгливость и отторжение. Сочетание агрессии и невежества – это очень опасный симптом. Мы много говорим о воспитании детей. Воспитывать, к сожалению, надо и взрослых», – сказал Бунимович.

По его словам, в таких ситуациях необходимо воздействовать на умы через СМИ и общественное мнение.

«Это должно быть стыдно», – подчеркнул детский омбудсмен Москвы.

Бунимович также отметил, что аппарат уполномоченного по правам ребенка в Москве

готов вмешаться в ситуацию, если жильцы дома будут чинить реальные препятствия для въезда больных раком детей.

«Любой имеет право собирать подписи, если это не нарушает законодательства. Не думаю, что здесь нужно юридическое вмешательство. Есть другие меры: моральные, этические. Вот если детям действительно не дадут заселиться, если будут препятствия, то мы вмешаемся, в данном случае у них нет никаких прав запрещать сдачу квартир», – сказал Бунимович.