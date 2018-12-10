РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 дек. В подмосковном Красногорске 15 и 16 декабря пройдет турнир по интерактивному футболу среди школьников, его проведет комитет интерактивного футбола Федерации футбола Московской области, сообщается в официальной группе комитета в соцсети «ВКонтакте».

«Все учащиеся, от 12 до 18 лет, могут принять участие в Школьной лиге горокруга Красногорск. 15 и 16 декабря мы будем ждать вас с 10:00 по адресу: Красногорск, улица Речная, дом №19», – говорится в сообщении.

Интерактивный футбол – вид спорта на основе футбольного симулятора FIFA. Соревнования проводятся на игровой приставке «Sony Playstation 4».

«В субботу (15 декабря – ред.) отборочный этап, а в воскресенье (16 декабря – ред.) финальный этап. Также изначально игроки будут разделены на группы. Далее они по двое проходят в плей-офф и играют до выявления победителя», – пояснил в комментариях представитель комитета.