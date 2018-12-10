РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 дек. В микрорайоне Климовск Подольска с 1 января 2019 года продолжат работу кассы, в которых можно будет оплатить жилищно-коммунальные услуги без комиссии, сообщается в группе МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что на участках управляющей организации по адресам: улица Ленина, 5 и проспект 50-летия Октября, 15Б с 1 января 2019 года планировалось закрыть кассы для оплаты услуг ЖКХ без комиссии. Однако было решено оставить их работу в прежнем режиме.

«Обращаем внимание на то, что с 1 января 2019 года меняется налоговое законодательство в части ставки налога на добавленную стоимость. В связи с этим МУП «СЕЗ» не сможет принимать оплату жилищно-коммунальных услуг за декабрь 2018 года в кассах управляющей организации. Однако порядок приема оплаты по единым платежным документам, сформированным с января 2019 года, останется прежним», – говорится в сообщении.

Платежи по единым платежным документам, сформированным по декабрь 2018 года, можно будет произвести через кассы и платежные сервисы коммерческих банков и ООО «МосОблЕИРЦ» с комиссией. Платежи, сформированные начиная с января 2019 года, будут приниматься в кассах МУП «СЕЗ» в прежнем порядке и без комиссии.

В предпраздничные дни расчетно-кассовые центры МУП «СЕЗ» работают без перерыва по графику: в субботу, 29 декабря, с 8:00 до 18:00; в воскресенье, 30 декабря, с 9:00 до 15:00.