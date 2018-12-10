РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 дек. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий поблагодарил членов местного отделения Союза женщин Подмосковья за активную помощь в решении социальных вопросов.

В понедельник в здании администрации Люберец прошел региональный съезд председателей местных отделений Союза женщин Подмосковья. На нем присутствовали председатели отделений из Дзержинского, Реутова, Балашихи, Лобни, Волоколамска и других городов Московской области.

«Различные социальные вопросы находятся в поле зрения Союза женщин Подмосковья. Я вам за это благодарен. Председатель местного отделения Анна Зайцева сейчас работает активно. Все удается в любом вопросе, когда человек фанат, особенно когда он возглавляет структуру», – сказал Ружицкий.

Бывший председатель Люберецкого отделения Союза женщин Подмосковья Елена Верховых отметила, что нужно чаще проводить подобные съезды, в рамках которых председатели знакомятся и могут развивать совместные проекты.