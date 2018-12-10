РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 дек. Полицейские в подмосковном Красногорске задержали иностранца, которого подозревают в совершении серии краж пожарных рукавов на общую сумму более 190 тысяч рублей, ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщается на официальном сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть УМВД России по Красногорску поступило заявление от представителя управляющей компании. Он рассказал, что неизвестные украли 46 пожарных рукавов из подъездов одного из домов в деревне Путилково. Сумма ущерба составила около 50 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Отрадненского пункта полиции по подозрению в совершении данного преступления установили и задержали 36-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья. Полицейские также установили причастность подозреваемого к совершению аналогичного преступления на территории Красногорска. Общая сумма ущерба составила более 190 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

«В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – заключается в материале.