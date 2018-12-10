РИАМО - 10 дек. В центре Москвы неизвестные напали на молодого человека, ударили его и похитили ювелирные украшения на сумму 250 тысяч рублей, сейчас злоумышленников ищет полиция, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«Вчера в отдел полиции по Пресненскому району поступило сообщение о грабеже. К прибывшим сотрудникам полиции обратился мужчина 1995 года рождения и сообщил о том, что по адресу: 2-я Звенигородская улица, дом №15 двое неизвестных ударили его по лицу и открыто похитили у него золотую цепочку и золотое кольцо. Причиненный ущерб оценивается в сумму свыше 250 тысяч рублей», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас злоумышленников ищет полиция. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что вечером в минувшее воскресенье в центре Москвы неизвестные напали на студента из Мексики, избили его и отобрали дорогостоящие украшения.