РИАМО (КОРОЛЕВ) - 10 дек. Переход на станции «Подлипки Дачные» в Королеве снова не доступен для горожан, участок уже дважды закрывали в октябре, сообщил «РИАМО в Королеве» житель города.

Оба предыдущих раза, когда переход закрывали, буквально через несколько дней он снова был открыт. Наземным переходом на станции «Подлипки Дачные» горожане пользуются более 20 лет. В июле транспортная прокуратура выдала предписание на закрытие перехода из-за его опасности. В этом году здесь погибло восемь человек.

«Переход заварили, жители надеются, что кто-то снова отпилит решетку. Но, видимо, в этот раз это будет не так просто, потому что на местах сварки появились большие укрепляющие винты», – сказал собеседник.

Наземный переход закрывали два раза по предписанию транспортной прокуратуры как опасный. Руководитель городской администрации Юрий Копцик потребовал от представителей РЖД привести в порядок подземный переход на станции и только потом закрывать наземный. В течение последних двух месяцев в переходе проводятся ремонтные работы: заменили пандусы, установлены перила. Полностью завершить ремонт обещают до конца года.

Ранее Копцик отмечал, что в переходе еще остались ямы и не укрыт поликарбонатом вход в переход. Снег попадает на ступени. По его словам, сотрудники Московской железной дороги обещают положить новый асфальт в ближайшее время.