РИАМО - 10 дек. Имя заслуженного тренера СССР Анатолия Тарасова присвоили дворцу спорта «Мегаспорт» на Ходынском поле в Москве, сообщил в понедельник руководитель столичного департамента спорта Николай Гуляев.

«Правительством Москвы было принято решение присвоить имя этого выдающегося человека Дворцу спорта «Мегаспорт», который находится рядом», - сказал Гуляев в ходе церемонии открытия памятника Тарасову у Ледового дворца ЦСКА.

В понедельник на площадке перед главным входом в Ледовый дворец спорта ЦСКА в Москве установили памятник заслуженному тренеру СССР Анатолию Тарасову.

Скульптурная композиция передана в дар городу Москве.

Под руководством Тарасова московский ЦСКА 18 раз становился чемпионом СССР (1948-1950, 1955, 1956, 1958-1960, 1963-1966, 1968, 1970-1973, 1975), сборная страны девять раз подряд выигрывала чемпионат мира (1963-1971) и три раза - Олимпийские игры (1964, 1968, 1972). В 1974 году тренер был введен в Зал хоккейной славы в Торонто, а в 1997-м в числе первых введен в Зал хоккейной славы Международной федерации хоккея. Анатолий Тарасов умер 23 июня 1995 года в возрасте 76 лет.