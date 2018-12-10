РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 дек. В подмосковном Подольске нашли живым Владимира Филатова, который работал охранником в Климовском доме-интернате для инвалидов и престарелых, он пропал 17 ноября и с тех пор о нем ничего не было известно, сообщила «РИАМО в Подольске» волонтер поискового отряда «Лиза Алерт».

Ранее порталу «РИАМО в Подольске» родственница пропавшего сообщила, что 35-летний Филатов работал в Климовском доме-интернате для инвалидов и престарелых вахтовым методом. Последний раз он звонил родным 17 ноября и сказал, что будет искать другую работу. С тех пор о нем ничего не было известно.

«В настоящее время найден Владимир Филатов, который пропал в Подольске 17 ноября. Он жив», – сказала волонтер поискового отряда.