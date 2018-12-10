РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 10 дек. В подмосковных Котельниках полицейские задержали 44-летнего москвича, подозреваемого в хранении более 600 граммов наркотических средств, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Сотрудниками патрульно-постовой службы и оперуполномоченными отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Люберецкое» в результате оперативно-разыскных мероприятий задержан 44-летний житель Москвы.

«В ходе личного досмотра обнаружены и изъяты три пакета с порошкообразным веществом. В результате химического исследования установлено, что в изъятом содержатся наркотические средства – кокаин массой более 50 граммов, МДА (тенамфетамин) массой около 50 граммов и МДМА (экстази) массой около 500 граммов», – сказала Петрова.

В отношении подозреваемого Следственным управлением МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.