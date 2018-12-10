РИАМО - 10 дек. Более 2 тысяч человек вывели из института скорой помощи имени Склифосовского в Москве после звонка анонима, сообщившего о бомбе в здании, передает в понедельник РИА Новости.

Ранее в помещениях медучреждения начали проверку из-за анонимного звонка на номер «02». Возможно, звонок сделал один из пациентов.

«Всего на время проверки эвакуировали 2,3 тысячи человек», - сказал представитель экстренных служб столицы.

Волна ложных звонков телефонных террористов началась в России в сентябре 2017 года. Тогда было «заминировано» около 3,5 тысяч зданий в 180 городах РФ. Угроза взрыва ни разу не подтвердилась. Позже замглавы МВД России Игорь Зубов сообщил, что звонки о якобы заложенных бомбах поступали из Сирии, Украины, Турции, США и Канады.