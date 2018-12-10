РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 дек. Жители Люберец на минувшей неделе более 8 тысяч раз обращались в ЕДДС-112, сообщил в понедельник глава муниципалитета Владимир Ружицкий на оперативном совещании в администрации.

«С 3 по 10 декабря в ЕДДС-112 по городскому округу Люберцы поступило более 8 тысяч звонков от жителей, из них 464 раза на горячую линию администрации, 7 789 – по единому номеру «112», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что на горячую линию администрации поступило 27 обращений по работе жилищно-коммунального хозяйства, по одному обращению – по вопросам ГИБДД и уличному освещению, 2 – благоустройства территории, 1 – по вопросам общественного порядка, 7 заявок были связаны с экологическими нарушениями, 438 сообщений носили справочный характер.

В службу-112 Люберец за неделю поступило 4 362 сообщения по вопросам работы скорой помощи, 1 869 – полиции и ГИБДД. Также 78 сообщений были связаны с вызовами пожарных и спасателей, 47 сообщений были связаны с вызовами специалистов аварийной газовой службы, 935 обращений были справочными.

«В ЕДС ЖКХ Люберец с 3 по 10 декабря поступило свыше 6 472 обращения, из них 924 по вопросам электроснабжения, водоснабжения – 606, работы центрального отопления – 354, обслуживания домов и придомовой территории – 484, освещения подъездов и дворов – 47. Также 4057 сообщений носили информационный характер. Всего с начала текущего года в ЕДС ЖКХ поступило 248 тысяч обращений», – дополнил Ружицкий.

Ружицкий подчеркнул, что всего с начала текущего года в службу-112 поступило 404 тысячи обращений. На минувшей неделе служба работала в штатном режиме, жалоб на работу диспетчеров не поступало.