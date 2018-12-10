РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 дек. На здании Подольского колледжа имени Никулина в понедельник торжественно открыли мемориальную доску бывшему директору завода горокруга Алексею Долгому и руководителю профучилища Борису Папирову, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В понедельник у исторического здания Подольского колледжа имени Никулина на улице Машиностроителей состоялась торжественная церемония открытия памятной доски двум выдающимся жителям округа – бывшему руководителю завода «ЗиО-Подольск» и руководителю профучилища, которое ранее носило название СПТУ №27.

«Алексей Долгий трудился на заводе имени Орджоникидзе 30 лет. Он прошел путь от начальника цеха до директора завода. Именно он развивал серийное изготовление парогенераторов и другого оборудования для АЭС. При нем завод получил орден Ленина. В профессиональном училище №27, которое сегодня носит имя Подольский колледж имени Никулина, планировалось обучать будущие кадры завода «ЗиО-Подольск», – сказал один из организаторов мероприятия.

Он отметил, что Борис Папиров с 1961 был директором данного учреждения. Он организовал обучение учащихся на выпуске сложной продукции, внедрил в учебный процесс новые формы и методы обучения.

В рамках мероприятия почетные гости церемонии, в числе которых был первый заместитель генерального директора завода «ЗиО-Подольск» Виталий Шишов, директор Подольского колледжа имени Никулина Сергей Ступин, председатель совета ветеранов завода «ЗиО-Подольск» Николай Лощилин и другие, торжественно открыли установленную мемориальную доску и возложили цветы.

В церемонии принимали участие 100 человек, среди них ветераны завода и профучреждения, студенты и многие другие.