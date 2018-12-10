РИАМО - 10 дек. Памятник заслуженному тренеру СССР Анатолию Тарасову установили на площадке перед главным входом в Ледовый дворец спорта ЦСКА в Москве - между гимнастическим залом и плавательным бассейном, передает в понедельник корреспондент РИАМО.

Торжественное открытие памятника заслуженному тренеру СССР Анатолию Владимировичу Тарасову состоялось в сотый день рождения великого тренера. На церемонии открытия присутствовали статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель наблюдательного совета ЦСКА, генерал армии Николай Панков, знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, телеведущий Виктор Гусев, заслуженный врач РФ Леонид Печатников, рота почетного караула, ветераны спорта, участники турнира «Золотая шайба» разных лет, воспитанники детских хоккейных школ и многие другие почитатели тренерского гения Анатолия Тарасова.

Как значится в пресс-материалах к мероприятию, идея создания памятника принадлежит заслуженному тренеру СССР и России по фигурному катанию Татьяне Тарасовой, ученики которой завоевали восемь золотых олимпийских медалей, 41 «золото» чемпионатов мира и Европы. Эту инициативу полностью поддержал министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

Автор скульптурной композиции – народный художник России, действительный член Российской Академии художеств, профессор Международной Академии архитектуры Георгий Франгулян.

Ранее сообщалось, что проект был поддержан мэром Москвы Сергеем Собяниным. Оператором проекта, посвященному столетию знаменитого наставника, которого называют «отцом русского хоккея», выступает «Карелин-Фонд». Бюджет города Москвы не понес расходов, связанных с созданием и установкой памятника Тарасова: финансирование организовано из внебюджетных средств за счет благотворительных пожертвований частных лиц, предприятий и организаций различных форм собственности.

Скульптурная композиция передана в дар городу Москве.

Под руководством Тарасова московский ЦСКА 18 раз становился чемпионом СССР (1948-1950, 1955, 1956, 1958-1960, 1963-1966, 1968, 1970-1973, 1975), сборная страны девять раз подряд выигрывала чемпионат мира (1963-1971) и три раза - Олимпийские игры (1964, 1968, 1972). В 1974 году тренер был введен в Зал хоккейной славы в Торонто, а в 1997-м в числе первых введен в Зал хоккейной славы Международной федерации хоккея. Анатолий Тарасов умер 23 июня 1995 года в возрасте 76 лет.