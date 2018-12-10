РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 10 дек. В городском округе Люберцы владельцы частных домов продолжают переоформлять договоры на вывоз мусора, в настоящее время договоры перезаключили 97 % граждан, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В понедельник в администрации городского округа прошло оперативное совещание.

«В городском округе Люберцы продолжаются работы по проверке перезаключения договоров на вывоз мусора с частными лицами. Всего из 8 042 частных домовладений договоры на вывоз мусора перезаключены у 7 820 граждан – это 97 %», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что в соответствии с утвержденной дорожной картой в поселке Малаховка с 3 по 9 декабря перезаключили 208 договоров на вывоз мусора. Всего здесь 4,7 тысячи частных домовладений, 4 478 перезаключили договоры – это 95 %. В поселках Октябрьский, Томилино и Красково все жители перезаключили договоры на вывоз бытовых отходов.

«Ежедневно сотрудниками администрации проводятся проверки по выполнению обязательств в соответствии с договором по вывозу мусора жителями частного сектора, а именно проверки оплаты. С 3 по 9 декабря проверку прошли 732 дома, из них собственники 116 домов получили предписания на оплату за вывоз мусора», – добавил Ружицкий.