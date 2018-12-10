РИАМО – 10 дек. В результате столкновения ВАЗ-2107 и трактора в новой Москве водитель легкового автомобиля оказался зажат в салоне, сообщает в понедельник РЕН ТВ.

«Авария с участием автомобиля ВАЗ-2107 и трактора произошла на Варшавском шоссе в деревне Новогромово. Транспортные средства столкнулись лоб в лоб», — говорится в сообщении.

Водитель легкового автомобиля оказался зажат в салоне, спасателям пришлось его эвакуировать.

Обстоятельства аварии выясняются.