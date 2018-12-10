РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 дек. В подмосковных Люберцах на минувшей неделе провели мониторинг и выявили управляющие компании, которые недобросовестно проводят уборку территорий, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Ежедневно (с 3 по 9 декабря – ред.) сотрудники управления благоустройства администрации проводили проверку качества выполнения управляющими организациями своих обязанностей по зимнему содержанию. Текущая неделя показала, что не все УК ответственно подходят к вопросам уборки и содержания территорий. Замечания, которые выявлены на придомовых территориях за указанный период, устранены», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что управляющие организации «Самолет-Сервис», ТСЖ «Магистраль», «Областная управляющая компания», «Жилтехносервис» несвоевременно осуществляют уборку территории. Территория обслуживания «Капитал-инвест» находится в ненадлежащем состоянии.

«В рамках празднования Нового года в украшении городского округа Люберцы принимают участие все управляющие компании», – добавил глава.