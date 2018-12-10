РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 10 дек. Управляющие компании Люберец на минувшей неделе использовали порядка 2 тонн реагентов для расчистки дорог во дворах горокруга, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«С 3 по 10 декабря управляющие и подрядные организации ежедневно проводили работы по содержанию городских и дворовых территорий. Всего были привлечены 112 единиц спецтехники, задействованы более 900 человек. С городских территорий собрали и вывезли более 1 тысячи кубометров снега, использовано порядка 2 тысяч тонн противогололедных материалов», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что с 30 ноября по 6 декабря сотрудники территориального отдела №15 Госадмтехнадзора Московской области вынесли 1 постановление на общую сумму 80 тысяч рублей за ненадлежащее состояние территорий. Внештатные инспекторы при административно-технической комиссии вынесли 53 постановления на общую сумму 72 тысячи рублей в отношении физических и должностных лиц и неуплату за вывоз мусора.