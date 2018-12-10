РИАМО - 10 дек. Дирекция железнодорожных вокзалов РЖД опровергла информацию об эвакуации Ленинградского вокзала в Москве из-за угрозы взрыва, сообщил РИАМО представитель пресс-службы дирекции.

«Информация не подтверждена. На Ленинградский вокзал не поступало сообщение об угрозе. Вокзал работает в штатном режиме», - сказал собеседник агентства.

Ранее ряд СМИ сообщил, что в здании Ленинградского вокзала провели эвакуацию после анонимного сообщения о минировании.