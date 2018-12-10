РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 дек. В городском округе Люберцы на минувшей неделе, с 3 по 9 декабря, рабочие заделали аварийную яму в гарнизоне на улице 3-е Почтовое отделение, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«За неделю проведены работы по ямочному ремонту на улице 3-е Почтовое отделение, у дома №39. Холодным асфальтом заделали аварийно-опасную яму. За неделю (с 3 по 9 декабря – ред.) дорожными службами проводились работы по обслуживанию дорог и тротуаров», – сказал Ружицкий.

По его словам, количество людей, привлеченных к уборке муниципальных дорог, составило 206 человек. Также задействовали 108 единиц спецтехники. Проведены работы по очистки уличной дорожной сети, тротуаров, прибордюрной части от снега.

Он подчеркнул, что после снегопада, который прошел в Московском регионе 5 и 6 декабря, все дорожные службы переведены в усиленный режим для обеспечения бесперебойной работы, осуществлялся круглосуточный мониторинг дорожной ситуации.

«Проводилась очистка и обработка противогололедными материалами улично-дорожной сети. В приоритетном порядке расчищались дороги с наибольшей интенсивностью движения, а также маршруты следования общественного транспорта, подходы к остановкам и тротуарам», – отметил Ружицкий.

Также проведены работы по уборке тротуаров вручную, убирались подземные переходы и пристанционные пространства. Проводилась уборка снега и обработка реагентами остановок общественного транспорта и заездных карманов.

По его словам, также проведены работы по вывозу снега. Очищались урны и остановочные павильоны. На остановках в настоящий момент ведутся работы по размещению праздничного оформления в рамках программы губернатора региона «Зима в Подмосковье».

«Уже сформирован адресный перечень дорог на 2019 год с учетом предложений жителей через портал «Добродел». С ним можно ознакомиться на официальном сайте МТДИ, а также на сайте городского округа Люберцы», – пояснил Ружицкий.

Он добавил, что за минувшую неделю сотрудники ГИБДД выявили 357 нарушений ПДД, эвакуировали 44 транспортных средства, выписали штрафы на сумму в размере 386 тысяч рублей.